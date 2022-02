The following instruments on XETRA do have their first trading 01.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.02.2022Aktien1 SE0000201253 Dala Energi AB2 NO0011109563 Gram Car Carriers ASA3 CA2176371078 CopperCorp Resources Inc.4 CA02341J1021 Amcomri Entertainment Inc.5 FR00140077X1 Neovacs6 US7323441060 Ponce Financial Group Inc.Anleihen/ETF1 US168863DW59 Chile, Republik2 US168863DV76 Chile, Republik3 XS2438623709 National Bank of Canada4 XS2438632874 SBB Treasury Oyj5 XS2438632874 SBB Treasury Oyj6 US742718FV65 The Procter & Gamble Co.7 US742718FW49 The Procter & Gamble Co.8 AU3CB0285807 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)9 XS2440690456 Atlas Copco Finance DAC10 XS2436313196 Kaine Bidco Ltd.11 FR00140084Y5 Bpifrance Financement S.A.12 US168863DX33 Chile, Republik13 XS2439224374 International Bank for Reconstruction and Development14 IE000YDZG487 HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF15 IE00BDT6FR16 SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF