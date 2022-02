DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

01 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 31 January 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 150,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2680 GBP1.0540 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2460 GBP1.0340 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2578 GBP1.0472

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 742,022,291 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 39 1.2500 XDUB 08:13:55 00025776284TRDU1 809 1.2500 XDUB 08:13:55 00025776286TRDU1 489 1.2500 XDUB 08:13:55 00025776288TRDU1 1,386 1.2500 XDUB 08:16:49 00025776313TRDU1 40 1.2500 XDUB 08:16:49 00025776314TRDU1 724 1.2540 XDUB 08:25:14 00025776366TRDU1 1 1.2540 XDUB 08:25:14 00025776367TRDU1 362 1.2540 XDUB 08:25:14 00025776368TRDU1 374 1.2600 XDUB 08:25:41 00025776376TRDU1 332 1.2600 XDUB 08:25:41 00025776377TRDU1 4,329 1.2680 XDUB 08:43:54 00025776555TRDU1 1,392 1.2680 XDUB 08:44:41 00025776564TRDU1 4,445 1.2680 XDUB 08:45:48 00025776572TRDU1 1,352 1.2620 XDUB 09:08:00 00025776925TRDU1 1,369 1.2620 XDUB 09:13:37 00025777104TRDU1 1,358 1.2620 XDUB 09:19:08 00025777141TRDU1 396 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777224TRDU1 3,118 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777226TRDU1 1,556 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777227TRDU1 295 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777228TRDU1 262 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777229TRDU1 375 1.2640 XDUB 09:26:07 00025777230TRDU1 1,428 1.2640 XDUB 09:50:19 00025777455TRDU1 1,448 1.2640 XDUB 10:00:59 00025777601TRDU1 1,320 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778608TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778609TRDU1 1,319 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778614TRDU1 1,320 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778615TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778620TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778621TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778622TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778623TRDU1 1,012 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778624TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778625TRDU1 30 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778626TRDU1 818 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778627TRDU1 188 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778628TRDU1 188 1.2600 XDUB 10:52:04 00025778629TRDU1 848 1.2600 XDUB 10:52:05 00025778630TRDU1 1,221 1.2600 XDUB 10:52:05 00025778631TRDU1 1,369 1.2540 XDUB 11:11:35 00025778896TRDU1 1,250 1.2540 XDUB 11:18:08 00025778919TRDU1 347 1.2540 XDUB 11:18:08 00025778920TRDU1 477 1.2540 XDUB 11:25:52 00025778979TRDU1 523 1.2540 XDUB 11:25:52 00025778980TRDU1 510 1.2540 XDUB 11:25:52 00025778981TRDU1 1,499 1.2480 XDUB 11:29:36 00025779016TRDU1 2,551 1.2480 XDUB 11:29:36 00025779017TRDU1 1,162 1.2480 XDUB 13:14:20 00025779645TRDU1 1,501 1.2480 XDUB 13:14:20 00025779646TRDU1 126 1.2480 XDUB 13:14:20 00025779647TRDU1 169 1.2480 XDUB 13:14:21 00025779648TRDU1 413 1.2480 XDUB 13:14:21 00025779649TRDU1 227 1.2480 XDUB 13:14:21 00025779650TRDU1 352 1.2480 XDUB 13:15:36 00025779658TRDU1 992 1.2480 XDUB 13:15:36 00025779659TRDU1 1,030 1.2480 XDUB 13:15:36 00025779660TRDU1 992 1.2480 XDUB 13:15:36 00025779661TRDU1 1,176 1.2480 XDUB 13:15:36 00025779662TRDU1 1,487 1.2560 XDUB 14:36:24 00025780137TRDU1 1,535 1.2560 XDUB 14:36:24 00025780139TRDU1 942 1.2560 XDUB 14:36:24 00025780147TRDU1 28,658 1.2560 XDUB 14:36:24 00025780157TRDU1 1,359 1.2560 XDUB 14:36:24 00025780159TRDU1 1,346 1.2460 XDUB 14:51:04 00025780385TRDU1 1,519 1.2480 XDUB 14:52:58 00025780399TRDU1 132 1.2460 XDUB 14:54:46 00025780439TRDU1 885 1.2520 XDUB 14:58:16 00025780478TRDU1 691 1.2520 XDUB 14:58:16 00025780479TRDU1 1,000 1.2520 XDUB 14:58:16 00025780480TRDU1 1,667 1.2520 XDUB 14:58:16 00025780481TRDU1 2,599 1.2520 XDUB 14:58:16 00025780482TRDU1 58 1.2580 XDUB 15:19:49 00025780979TRDU1 3,134 1.2580 XDUB 15:19:49 00025780981TRDU1 1,275 1.2580 XDUB 15:20:05 00025780984TRDU1 170 1.2580 XDUB 15:20:05 00025780985TRDU1 1,568 1.2580 XDUB 15:23:45 00025781049TRDU1 274 1.2580 XDUB 15:27:19 00025781080TRDU1 1,117 1.2580 XDUB 15:27:19 00025781081TRDU1 1,308 1.2580 XDUB 15:30:37 00025781111TRDU1 1,420 1.2580 XDUB 15:33:44 00025781149TRDU1 130 1.2580 XDUB 15:36:59 00025781193TRDU1 1,425 1.2580 XDUB 15:36:59 00025781194TRDU1 1,374 1.2580 XDUB 15:40:22 00025781224TRDU1 1,550 1.2580 XDUB 15:43:22 00025781256TRDU1 1,586 1.2580 XDUB 15:46:31 00025781318TRDU1 1,412 1.2580 XDUB 15:51:25 00025781400TRDU1 104 1.2580 XDUB 15:52:43 00025781427TRDU1 1,400 1.2580 XDUB 15:52:43 00025781428TRDU1 962 1.2580 XDUB 15:55:53 00025781538TRDU1 620 1.2580 XDUB 15:55:53 00025781539TRDU1 1,410 1.2580 XDUB 15:58:51 00025781624TRDU1 1,384 1.2580 XDUB 16:01:35 00025781659TRDU1 1,317 1.2580 XDUB 16:04:13 00025781770TRDU1 244 1.2580 XDUB 16:06:20 00025781841TRDU1 1,537 1.2580 XDUB 16:06:41 00025781846TRDU1 1,343 1.2640 XDUB 16:16:55 00025782007TRDU1 346 1.2640 XDUB 16:16:55 00025782008TRDU1 2,355 1.2640 XDUB 16:16:55 00025782009TRDU1 900 1.2640 XDUB 16:16:55 00025782010TRDU1 3 1.2640 XDUB 16:16:56 00025782011TRDU1 561 1.2640 XDUB 16:16:59 00025782012TRDU1 856 1.2640 XDUB 16:17:55 00025782072TRDU1 874 1.2620 XDUB 16:18:11 00025782100TRDU1 24 1.2620 XDUB 16:18:11 00025782101TRDU1 795 1.2620 XDUB 16:18:11 00025782102TRDU1 925 1.2620 XDUB 16:21:14 00025782147TRDU1 1,471 1.2620 XDUB 16:21:14 00025782148TRDU1 7,795 1.2620 XDUB 16:21:14 00025782149TRDU1 126 1.2620 XDUB 16:21:14 00025782150TRDU1 370 1.2620 XDUB 16:21:14 00025782151TRDU1 1,832 1.2540 XDUB 16:23:00 00025782287TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 202 1.0380 XLON 08:13:55 00025776289TRDU1 27 1.0380 XLON 08:13:55 00025776287TRDU1 486 1.0380 XLON 08:13:55 00025776285TRDU1 1,100 1.0520 XLON 08:42:46 00025776544TRDU1 1,100 1.0540 XLON 08:43:49 00025776551TRDU1 1,070 1.0540 XLON 08:43:54 00025776554TRDU1 292 1.0540 XLON 08:43:54 00025776553TRDU1 1,232 1.0540 XLON 08:43:54 00025776552TRDU1 38 1.0540 XLON 08:47:22 00025776595TRDU1 2 1.0540 XLON 08:47:22 00025776594TRDU1 166 1.0540 XLON 08:47:22 00025776593TRDU1 308 1.0540 XLON 08:47:22 00025776592TRDU1 474 1.0540 XLON 08:47:28 00025776600TRDU1 500 1.0540 XLON 08:52:47 00025776663TRDU1 500 1.0540 XLON 08:55:26 00025776726TRDU1 500 1.0520 XLON 08:58:21 00025776768TRDU1 500 1.0520 XLON 09:01:05 00025776816TRDU1 500 1.0520 XLON 09:03:55 00025776858TRDU1 500 1.0520 XLON 09:06:44 00025776886TRDU1 500 1.0520 XLON 09:09:38 00025776958TRDU1 1,309 1.0520 XLON 09:12:41 00025777089TRDU1 480 1.0520 XLON 09:12:41 00025777088TRDU1 1,766 1.0520 XLON 09:23:45 00025777212TRDU1 1,838 1.0520 XLON 09:26:07 00025777225TRDU1 1,870 1.0520 XLON 09:46:43 00025777440TRDU1 1,852 1.0500 XLON 10:02:26 00025777619TRDU1 915 1.0500 XLON 10:02:26 00025777618TRDU1 1,045 1.0500 XLON 10:02:26 00025777617TRDU1 1,412 1.0480 XLON 10:02:28 00025777620TRDU1 547 1.0480 XLON 10:02:30 00025777621TRDU1 120 1.0460 XLON 10:52:05 00025778637TRDU1 42 1.0460 XLON 10:52:05 00025778636TRDU1 366 1.0460 XLON 10:52:05 00025778635TRDU1 79 1.0460 XLON 10:52:05 00025778634TRDU1 212 1.0460 XLON 10:52:05 00025778633TRDU1 32 1.0460 XLON 10:52:05 00025778632TRDU1 1,666 1.0440 XLON 10:52:07 00025778642TRDU1 161 1.0460 XLON 10:52:07 00025778641TRDU1 1,099 1.0460 XLON 10:52:07 00025778640TRDU1 925 1.0460 XLON 10:52:07 00025778639TRDU1 513 1.0460 XLON 10:52:07 00025778638TRDU1 443 1.0380 XLON 11:28:02 00025779000TRDU1 1,349 1.0380 XLON 11:28:02 00025778999TRDU1 1,626 1.0380 XLON 11:29:03 00025779013TRDU1 500 1.0380 XLON 11:29:03 00025779012TRDU1 267 1.0340 XLON 11:44:30 00025779047TRDU1 736 1.0340 XLON 11:44:30 00025779046TRDU1 11 1.0340 XLON 11:44:30 00025779045TRDU1 923 1.0340 XLON 11:44:30 00025779044TRDU1 435 1.0400 XLON 12:05:22 00025779120TRDU1 1,046 1.0400 XLON 12:31:23 00025779314TRDU1 78 1.0380 XLON 13:14:19 00025779639TRDU1 3,755 1.0400 XLON 13:14:19 00025779638TRDU1 1,539 1.0400 XLON 13:14:19 00025779637TRDU1 1,945 1.0400 XLON 13:14:19 00025779636TRDU1 1,806 1.0400 XLON 13:14:19 00025779635TRDU1 1,747 1.0380 XLON 13:14:20 00025779640TRDU1 11 1.0420 XLON 13:30:01 00025779750TRDU1 5 1.0420 XLON 13:30:16 00025779753TRDU1 222 1.0460 XLON 14:00:10 00025779847TRDU1 942 1.0460 XLON 14:00:10 00025779846TRDU1 2,388 1.0460 XLON 14:00:11 00025779848TRDU1 2,384 1.0480 XLON 14:31:59 00025780107TRDU1 64 1.0460 XLON 14:36:24 00025780164TRDU1 69 1.0460 XLON 14:36:24 00025780163TRDU1 958 1.0460 XLON 14:36:24 00025780162TRDU1 1,522 1.0460 XLON 14:36:24 00025780161TRDU1 31 1.0460 XLON 14:36:24 00025780160TRDU1 26 1.0460 XLON 14:36:24 00025780158TRDU1 17 1.0460 XLON 14:36:24 00025780156TRDU1 26 1.0460 XLON 14:36:24 00025780155TRDU1 463 1.0460 XLON 14:36:24 00025780154TRDU1 193 1.0460 XLON 14:36:24 00025780153TRDU1 72 1.0460 XLON 14:36:24 00025780152TRDU1 115 1.0460 XLON 14:36:24 00025780151TRDU1 1,868 1.0480 XLON 14:36:24 00025780150TRDU1 917 1.0480 XLON 14:36:24 00025780149TRDU1 2,720 1.0480 XLON 14:36:24 00025780146TRDU1 138 1.0480 XLON 14:36:24 00025780138TRDU1 2,087 1.0460 XLON 14:36:27 00025780168TRDU1 1,849 1.0400 XLON 14:58:18 00025780484TRDU1 1,067 1.0400 XLON 14:58:22 00025780487TRDU1 588 1.0440 XLON 15:12:10 00025780729TRDU1 481 1.0440 XLON 15:14:43 00025780765TRDU1 371 1.0440 XLON 15:16:34 00025780812TRDU1 235 1.0440 XLON 15:18:05 00025780824TRDU1 159 1.0500 XLON 15:46:48 00025781321TRDU1 119 1.0500 XLON 15:46:48 00025781320TRDU1 6,777 1.0500 XLON 15:46:49 00025781325TRDU1 2,200 1.0500 XLON 15:46:49 00025781324TRDU1 80 1.0500 XLON 15:46:49 00025781323TRDU1 3 1.0500 XLON 15:46:49 00025781322TRDU1 517 1.0500 XLON 15:52:13 00025781406TRDU1 795 1.0500 XLON 15:52:13 00025781405TRDU1 164 1.0500 XLON 15:52:13 00025781404TRDU1 500 1.0500 XLON 15:52:13 00025781403TRDU1 647 1.0500 XLON 15:58:05 00025781600TRDU1 346 1.0500 XLON 15:58:05 00025781599TRDU1 286 1.0500 XLON 16:01:33 00025781658TRDU1 1,062 1.0500 XLON 16:01:33 00025781657TRDU1 1,213 1.0500 XLON 16:01:33 00025781656TRDU1 838 1.0500 XLON 16:02:07 00025781663TRDU1 660 1.0500 XLON 16:02:07 00025781662TRDU1 1,794 1.0500 XLON 16:04:54 00025781814TRDU1 409 1.0500 XLON 16:05:07 00025781817TRDU1 690 1.0500 XLON 16:07:07 00025781850TRDU1 644 1.0500 XLON 16:07:09 00025781851TRDU1 198 1.0520 XLON 16:13:45 00025781964TRDU1 85 1.0520 XLON 16:14:54 00025781988TRDU1 103 1.0520 XLON 16:15:33 00025781993TRDU1 95 1.0520 XLON 16:17:13 00025782017TRDU1 2,375 1.0520 XLON 16:18:02 00025782097TRDU1 780 1.0520 XLON 16:18:09 00025782098TRDU1 1,095 1.0520 XLON 16:22:58 00025782285TRDU1 729 1.0520 XLON 16:22:58 00025782284TRDU1 1,758 1.0520 XLON 16:22:58 00025782283TRDU1 721 1.0520 XLON 16:22:58 00025782282TRDU1 1,085 1.0520 XLON 16:22:58 00025782281TRDU1 21 1.0520 XLON 16:22:58 00025782280TRDU1 950 1.0460 XLON 16:25:47 00025782463TRDU1 766 1.0460 XLON 16:26:20 00025782478TRDU1 183 1.0460 XLON 16:26:20 00025782477TRDU1 36 1.0460 XLON 16:26:20 00025782476TRDU1 43 1.0460 XLON 16:26:20 00025782475TRDU1 793 1.0460 XLON 16:26:48 00025782482TRDU1

