BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4800 (4770) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 750 (790) DKK - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,60 (18,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT SSAB-A AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 63 (66) SEKBERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 450 (425) PENCE - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (14) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 210 (200) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 190 (200) SEK - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26 (21) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 840 (775) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2350 (2100) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 54 (50) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 20,13 (20,19) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de