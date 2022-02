Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz beendet die Spendenaktion "A Lidl Help" erfolgreich. Kunden konnten nach dem Prinzip "Kauf eins mehr" direkt über die Filialen diverse Produkte an Armutsbetroffene spenden. Insgesamt wurden 10'226 Produkte gespendet. Lidl Schweiz verdoppelte die Spende und übergab Tischlein deck dich eine Spende im Wert von über CHF 31'324.- für Armutsbetroffene in der Schweiz.Lidl Schweiz und Tischlein deck dich unterstützen Armutsbetroffene in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten. Durch ein eigens für die aktuelle Krise lanciertes Spendenkonzept konnten Kunden über die Filialen schweizweit diverse Produkte spenden. Lidl Schweiz selbst legte auf jeden gespendeten Artikel das gleiche Produkt nochmals obendrauf. Jetzt wurden die Artikel an den Verein Tischlein deck dich übergeben, der die Produkte direkt an Armutsbetroffene weiterverteilt.Dritte erfolgreiche AktionKundinnen und Kunden von Lidl Schweiz haben rege von der Spendenmöglichkeit Gebrauch gemacht und so rund 10'000 Produkte gespendet. Die Produkte haben einen Wert von rund 15'000 Franken. Wie Lidl Schweiz zu Beginn der Aktion kommuniziert hat, verdoppelte der Detailhändler die Spende auf über 30'000 Franken.Die Spendenaktion "A Lidl Help" lief vom 06. Dezember bis zum 24.Dezember in allen Schweizer Lidl-Filialen. Lidl Schweiz führte die Spendenaktion bereits zum dritten Mal durch. Gesamthaft wurden in den drei durchgeführten Aktionen bereits über 45'000 Produkte gespendet und schweizweit verteilt.Romeo Pfister von Tischlein deck dich: "Wir freuen uns sehr über die Spende von Lidl Schweiz. Gerade in den aktuellen, pandemiebedingt sehr schwierigen Zeiten ist jede Hilfe willkommen. Mit den gespendeten Produkten können wir Armutsbetroffene unterstützen und dabei ihr schmales Haushaltsbudget entlasten."Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100884619