VisionHealths Kata(R) Clinical wird von Alcedis in die Serviceplattform für klinische Studien aufgenommen Kata (R) Clinical App unterstützt klinische Studien auf dem Gebiet der chronischen Lungenerkrankungen und kann an individuelle Anforderungen der Studien angepasst werden

Clinical App unterstützt klinische Studien auf dem Gebiet der chronischen Lungenerkrankungen und kann an individuelle Anforderungen der Studien angepasst werden Kata(R) Clinical basiert auf künstlicher Intelligenz und kann sowohl Studienergebnisse als auch Teilnehmererfahrung der Studienteilnehmer verbessern München, 01. Februar 2022 - VisionHealth GmbH, Pionier für digitale Therapeutika (DTx) zur inhalativen Behandlung chronischer Lungenerkrankungen, gab heute bekannt, dass Alcedis, ein weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (CRO) und Marktführer für datengesteuerte klinische Studien und Technologienutzung, Kata(R) Clinical in seine Serviceplattform aufnehmen wird. Kata(R) Clinical kann an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Studie angepasst werden. Die App kann sowohl die Studienergebnisse als auch die Teilnehmererfahrung verbessern. Kata(R) unterstützt die korrekte Inhalation von Medikamenten durch künstliche Intelligenz (KI) und sorgt so dafür, dass die beabsichtigte Wirkstoffdosis in der Lunge deponiert wird. "Wir freuen uns, mit Alcedis einen starken Partner für datengesteuerte klinische Studien bei Atemwegserkrankungen gewonnen zu haben. Die Technologie der Alcedis-Serviceplattform vereint Wissenschaft, Technologie und Innovation, um maßgeschneiderte Konzepte für hochqualitative Studien anzubieten", sagte Dr. Sabine Häußermann, CEO und Gründerin von VisionHealth GmbH. "Die fehlerhafte Anwendung inhalativer Medikamente ist ein häufiges Problem bei Patienten mit chronischen Lungen-Erkrankungen und wirkt sich aufgrund von Unterdosierung des Medikaments sowohl auf das Therapieergebnis als auch auf Ergebnisse klinischer Studien aus. Unsere Kata(R) Clinical überwacht die Durchführung der Therapiemaßnahmen, was zu validen Daten führt. Mit solchen Kooperationen kann VisionHealth den Langzeitverlauf der Patienten verbessern und zu besseren Therapieergebnisse beitragen." "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Werkzeugen, welche die Organisation, das Management und die Ergebnisse klinischer Studien verbessern. Mit Kata(R) Clinical haben wir einen branchenführenden Ansatz für Studien im Bereich chronischer Atemwegserkrankungen gefunden, der einen wichtigen Unterschied machen kann. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit VisionHealth und die Möglichkeit, Kata(R) Clinical in unsere Serviceplattform zu integrieren", kommentierte Hanno Härtlein, Geschäftsführer von Alcedis. "Der Erfolg einer klinischen Studie bei Lungenerkrankungen hängt in hohem Maße von der Therapietreue der Patienten und der korrekten Anwendung des Inhalators ab. Die innovative Technologie von Kata(R) nutzt künstliche Intelligenz, um Anwendungsfehler zu reduzieren. Wir sind überzeugt, dass Kata(R) Clinical die Studienergebnisse verbessern wird, indem es die Wahrscheinlichkeit falsch negativer Ergebnisse reduziert." Kata(R) Clinical entspricht den Kriterien der guten klinischen Praxis (GCP) und erfüllt alle technischen, behördlichen und datenschutzrechtlichen Vorschriften, um die App für den Einsatz in klinischen Studien zu qualifizieren. Die Kata(R)-Plattform basiert auf dem von VisionHealth entwickelten KI-Algorithmus zur Überwachung und Unterstützung der korrekten Anwendung von Inhalatoren bei der Therapie chronischer Atemwegserkrankungen. Chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) werden in der Regel mit inhalativen Medikamenten behandelt. Die Durchführung des Inhalationsprozesses ist fehleranfällig: Studien haben Fehlerquoten zwischen 32 und 100 % gezeigt.[1],[2],[3],[4],[5] Nicht nur die Therapie, sondern auch die Ergebnisse klinischer Studien hängen in hohem Maße von der korrekten Anwendung der Inhalatoren und der daraus resultierenden, richtigen Dosierung der Medikation ab. Inhalationsfehler führen zur Unterdosierung von Medikamenten, was wiederum die Streuung von Daten, möglicherweise sogar nicht valide Daten, zum Ergebnis hat. Kata(R) Clinical schult den Patienten und kontrolliert die therapeutische Inhalation, wodurch zuverlässige und konsistente Ergebnisse erzielt werden. Die Kata(R) App kontrolliert die Inhalation und gibt unmittelbares Feedback. So kann die App Patienten schulen und letztlich dabei unterstützen, dass die vorgesehene Medikamentendosis die Lunge erreicht. Über VisionHealth

Die VisionHealth GmbH ist Pionier im Bereich digitale Therapieunterstützung bei respiratorischen Erkrankungen. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und ausgewählten Industriepartnern, Experten aus Medizin und IT, entwickelt VisionHealth innovative und einzigartige digitale Gesundheitslösungen, die nachhaltige Verbesserungen der bestehenden Therapiestandards für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie Asthma und COPD, ermöglichen. Das private Unternehmen mit Sitz in München wurde 2017 von Spezialisten in der Inhalationstherapie gegründet. Die Investoren sind Business Angels oder Privatinvestoren mit langjähriger Branchenexpertise insbesondere bei inhalativen Therapien. www.visionhealth.gmbh Über Kata(R)

Kata(R) ist eine von VisionHealth entwickelte Plattform zur Unterstützung der Inhalationstherapie, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Das Ziel der Kata(R)-App für Patienten ist es, die medikamentöse Inhalationstherapie bei chronischen Lungenerkrankungen durch digitale Unterstützung zu optimieren. Mit Augmented Reality kann die Smartphone-Kamera unmittelbar Feedback und Korrektur geben. Klinische Untersuchungen zeigen, dass Patienten ihre notwendige und regelmäßige Inhalation aufgrund mangelnder Therapieadhärenz oder mangelnden Wissens häufig nicht korrekt durchführen. Infolgedessen gelangen die verordneten Medikamente nicht in ausreichender Dosierung in die Atemwege. Eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte zur Medikamenteninhalation erhöht den Schulungsaufwand für Ärzte und Patienten und macht eine Therapieüberwachung nahezu unmöglich. Dieses Problem betrifft weltweit rund 250 Millionen Menschen, die an chronischen Atemwegserkrankungen leiden und denen Kata(R) dringend benötigte Hilfe bieten könnte. Kata(R) ist eine proprietäre Plattformanwendung, die eine völlig neuartige und einzigartige Kombination aus Künstliche Intelligenz (KI) und Computeranimation bietet. Kata(R) zählt zu den ersten digitalen Anwendungen, die eine Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse IIa erhalten hat.

Eine modifizierte Kata(R)-App für klinische Studien (Kata(R) Clinical) kombiniert Daten- und Patientenmanagement, um Teilnehmererfahrung und gleichzeitig die Studienergebnisse zu verbessern. Kata(R) Clinical kann spezifisch an die Bedürfnisse der jeweiligen Studie angepasst werden. Dadurch können Datensammlung und -management effizienter durchgeführt werden und sind die Automatisierung weniger fehleranfällig.

www.kata-inhalation.com Kontakt

Dr. Sabine Häußermann | CEO | +49 151 701 865 89 | haeussermann@visionhealth.gmbh

VisionHealth GmbH | Landsberger Str. 72 | 80339 München Medien Kontakt

MC Services AG

Katja Arnold / Dr. Brigitte Keller

+49 89 210228 0

visionhealth@mc-services.eu



