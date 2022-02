Wollerau (ots) -Früherer Group-CEO der Börse Stuttgart wird Präsident im Verwaltungsrat von Schweizer FinTech Rubinstein & Schmiedel. Das Unternehmen setzt mit künstlicher Intelligenz neue Standards im Investmentbereich.Verstärkung an der Unternehmensspitze: Die innovative Investmentboutique Rubinstein & Schmiedel holt Dr. Michael Völter als Präsident in den Verwaltungsrat seiner Schweizer Aktiengesellschaft. Dr. Michael Völter war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V., der Muttergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart. In dieser Aufgabe stand Völter lange Jahre den Aufsichtsräten der EUWAX AG, der Boerse Stuttgart GmbH und ausländischen Tochtergesellschaften vor. "Ich freue mich, bei Rubinstein & Schmiedel einzusteigen, einem FinTech mit einer selbst entwickelten und hochmodernen KI für aktiv verwaltete Kryptoanlagen, das ist Investment at front edge", kommentiert der Jurist und Investmentmanager seine neue Aufgabe.Rubinstein & Schmiedel wurde 2019 gegründet. Das Schweizer FinTech ist in Deutschland tätig, zählt 18 Beschäftigte und hat sich auf die Entwicklung KI-gestützter Kapitalanlagen spezialisiert. Nachdem es bereits 2019 ein erstes erfolgreiches Anlageprodukt exklusiv für High-Net-Worth Individuals gelaunched hatte, war es in den letzten drei Jahren im Stealth-Modus unterwegs. Mit einem ausschließlich KI-gesteuerten Live-Trading-Ansatz konnte in dieser Zeit ein herausragender Track-Record erzielt werden. Die dahinterstehende Technologie hat Rubinstein & Schmiedel selbst entwickelt und wird sie künftig in verschiedenen Anlageprodukten skalieren.Künftig will sich das Unternehmen mit seinen eigenen Fonds an professionelle und qualifizierte Anleger*innen richten, die mithilfe innovativer, technologiegetriebener Investmentansätze von der Entwicklung neuer Anlageklassen profitieren möchten. Der Einstieg von Dr. Michael Völter ermöglicht Rubinstein & Schmiedel, diese Strategie noch entschiedener zu verfolgen und dabei von der langjährigen Erfahrung des Managers im hochregulierten Investment- und Börsensektor zu profitieren."Wir sind sehr stolz, Dr. Michael Völter als Mitglied unseres Teams zu gewinnen! Mit Michael Völters langjähriger Expertise im Finanzsektor können wir einen zuverlässigen rechtlichen Rahmen schaffen, um institutionellen Anleger*innen ein Engagement in Kryptowährungen zu ermöglichen. Seine Unterstützung wird uns helfen, den Anforderungen unserer professionellen Anleger*innen gerecht zu werden", sagt Kirill Rubinstein, CEO und Co-Founder des Unternehmens.Thomas Schmiedel, CTO und Co-Founder ergänzt: "Mit Dr. Michael Völter gewinnen wir ein Teammitglied mit außergewöhnlicher Expertise im Management von Finanzunternehmen und mit einer hohen Affinität zu technischen Innovationen, wie sie bei uns in den Bereichen KI und Kryptowährungen zu finden sind. Seine Fähigkeit, die Brücke zwischen diesen Themen zu schlagen, ist selten zu finden - und dabei gerade in unserer digitalen Welt zunehmend wichtig."Über Rubinstein & SchmiedelIn der Überzeugung, dass künstliche Intelligenz (KI) die Finanzwelt tiefgreifend verändern wird, setzt Rubinstein & Schmiedel neue Maßstäbe im Bereich der Finanzmarktprognosen. Das Unternehmen entwickelt vollautomatische, hochpräzise Handelssysteme, die in der Lage sind, systematische Renditen zu erzielen, die passive Buy & Hold Ansätze nicht erreichen können. Mit Sitz in der Schweiz setzt Rubinstein & Schmiedel seine Handelssysteme erfolgreich auf den globalen Finanzmärkten sowie im Trading mit Kryptowährungen ein und bietet Partnern beeindruckende Renditen unter Nutzung neuester technischer Innovationen.Weitere Informationen finden Sie unter www.rubinstein-schmiedel.com.Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/rubinstein-schmiedel/)Pressekontakt:Ansprechpartnerin PR-Agentur Faktor 3 AGViktoria HänselSenior Communications ManagerinFAKTOR 3 AG | Kattunbleiche 35 | 22041 Hamburg | GermanyTel.: +49 (040) 67 94 46-6362E-Mail: v.haensel@faktor3.deOriginal-Content von: Rubinstein & Schmiedel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161275/5135347