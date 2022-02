Die Übernahmewelle in der Gaming-Branche geht weiter. Am Montag kündigte Sony den Kauf des Spieleentwicklers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar an. Es ist eine klare Antwort auf die Übernahme von Activision Blizzard. Denn auch Bungie ist bekannt für große Franchises wie "Destiny" oder "Halo", dessen Lizenzen jedoch nach der Trennung von Microsoft dort verblieben. Das US-Studio mit rund 900 Beschäftigten soll nach dem Abschluss des Deals unabhängig bleiben und auch weiterhin Spiele für alle Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...