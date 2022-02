Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Erholungsrally am Dienstag fortsetzen. Der DAX wurde am Morgen zeitweise rund 0,5 Prozent fester bei 15.546 Punkten taxiert. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, die im späten Handel die Gewinne ausbauten. Die Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA hatte die Rally zuletzt aus dem Tritt gebracht. Europas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...