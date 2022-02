CA Immo hat in Düsseldorf ein rd. 10.400 m² Mietfläche großes Bürogebäude in der Kasernenstraße 67 erworben. Das Bürogebäude wurde erst kürzlich umfassend modernisiert und langfristig als Headquarter an ein in Deutschland führendes Fin-Tech Unternehmen vermietet. Verkäufer der Immobilie ist ein von der Blue Colibri Capital in Luxemburg gemanagter Fonds. Christof Altendorfer, Geschäftsführer und Leiter Investment Management CA Immo Deutschland: "Der Erwerb dieses Bürogebäudes, das vom ersten Tag an einen attraktiven Beitrag zu unseren Mieterlösen leisten wird, ist ein hervorragendes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung unseres Kapitalrotationsprogramms. Parallel zur profitablen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...