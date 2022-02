Im vergangenen Jahr verzeichneten die Schweizer Detailhändler einen nominalen Umsatzanstieg von 4,2 Prozent. Real, also ohne die Teuerung, waren es 4,7 Prozent.Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat 2021 mehr umgesetzt als im ersten Pandemiejahr 2020. So konnten alle Branchen, die im Jahr 2020 teilweise durch die Covid-19-Pandemie Verluste erlitten hatten, diese weitgehend wieder wettmachen. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Schweizer Detailhändler konkret einen nominalen Umsatzanstieg von 4,2 Prozent. Real, also ohne die Teuerung, waren es 4...

