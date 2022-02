DA Direkt erweitert ihr Angebot im Bereich Tierkrankenschutz und bietet ab sofort eine entsprechende Absicherung für Katzen an. Zum Leistungspaket zählen auch Servicekomponenten aus der Telemedizin. Zur Auswahl stehen drei Tarifvarianten: Komfort, Premium und Premium Plus Versicherungsschutz für Samtpfoten: DA Direkt hat ab sofort eine Tierkrankenversicherung für Katzen im Portfolio an. Das Leistungspaket umfasst neben dem klassischen Versicherungsschutz auch Servicekomponenten aus der Telemedizin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...