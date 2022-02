Nicolas Kokoschka als neuer Chief Operating Officer und Horst Hanauer als neuer Head of Sales verstärken das Team von Howden Deutschland. Auch der zur Howden Gruppe gehörende Spezialversicherungsmakler hendricks kündigt einen Wechsel in der Führungsspitze an. Howden Deutschland verstärkt sein Führungsteam: Als neuer Chief Operating Officer (COO) im Vorstand verantwortet Nicolas Kokoschka künftig die gesamte Betriebsorganisation der Gruppe des Versicherungsmaklers. Er soll sich um die weitere Beschleunigung ...

