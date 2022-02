Das dänische Biotechnologieunternehmen Novozymes A/S (ISIN: DK0060336014) will die Dividende um 4,8 Prozent auf 5,50 dänische Kronen (ca. 0,74 Euro) erhöhen. Im Vorjahr wurden 5,25 Kronen ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 60,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 16. März 2022 statt. Die Ausschüttungsquote beträgt 48,5 Prozent (Vorjahr: 51,9 Prozent). Auszahltag ist der 21. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...