Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will für das Jahr 2021 eine Dividende von 0,50 US-Dollar (ca. 0,45 Euro) an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag in Zürich berichtet wurde. Dies ist eine Steigerung um knapp 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,37 US-Dollar). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 17,10 Franken (ca. 16,43 Euro) entspricht dies einer aktuellen ...

