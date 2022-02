HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Inditex in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche von 21 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Renwick hält laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar das Geschäftsmodell des "Um die Ecke Einkaufens" des Modekonzerns für erstklassig, doch der Wettbewerb durch die Online-Konkurrenz habe zugenommen. Inditex dürfte zwar weiter flächenbereinigt wachsen, doch der Online-Mix des Unternehmens verwässere die Marge./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

