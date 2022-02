Berlin (ots) -- Informationsplattform analysiert die Kommentare unter den Beiträgen der 120 reichweitenstärksten deutschen Instagram-Kanäle- Einer Youtuberin fliegen mehr Herzen zu als Sänger Mike Singer und Fußballer Toni Kroos- Rotes Herz ist das beliebteste Emoji auf Instagram- Positive Kommentare dominieren das Netz - nur ein negativer Emoji in den Top 30Millionen Menschen lassen auf Instagram ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben, darunter viele Prominente. Doch was bekommen die prominenten Stars auf Instagram am häufigsten zu hören und mit welchen Emojis kommentieren die Fans die beliebten Beiträge auf der Plattform besonders oft? Das hat die Informationsplattform onlinecasinosdeutschland.com in einer repräsentativen Analyse von insgesamt 845.500 Kommentaren unter je zehn Beiträgen von über 120 deutschsprachigen Influencern herausgefunden. Zu finden sind viele Herzen, lodernde Flammen - und Auberginen sowie Mittelfinger.Diese Influencer bekommen die meiste LiebeKeinem deutschen Influencer strömt auf Instagram so viel Liebe entgegen wie der erst 14-jährigen YouTuberin Mavie Noelle: In den Kommentaren der reichweitenstarken Schülerin, die auf Instagram eine halbe Million Follower zählt, finden sich insgesamt 38.710 Herz-Emojis - darunter Herzen in diversen Farben sowie Smileys mit verliebten Augen. Damit verweist sie Sänger und Mädchenschwarm Mike Singer, der sich über 30.300 Emojis mit Herzbezug in seinen Kommentaren freuen darf, auf Platz zwei. Auch als Fußballer bekommt man besonders viel Liebe: Mit 28.700 bzw. 26.680 kommentierten Herzen landen Toni Kroos und Mesut Özil auf den Rängen drei und vier.4,04 Millionen Follower zählt die laut einer Studie (https://www.batten-company.com/magazin/detail/brands-im-ringlicht-das-sind-deutschlands-wertvollste-influencerinnen) wertvollste Influencerin Deutschlands, Leonie Hanne, auf Instagram. Im Vergleich der kommentierten Emojis fliegen ihr jedoch nicht die meisten Herzen zu: 9.220 Herz-Emojis werden unter ihren Beiträgen kommentiert, womit sie nur knapp in den Top 30 landet (Platz 30).Eine Frau dominiert die zweideutigen KommentareIn den sozialen Medien sind Pfirsich- und Auberginen-Emojis nicht nur bei Fruchtenthusiasten beliebt, sondern dienen insbesondere als Platzhalter für sexuelle Anspielungen. Diese sind besonders unter den Beiträgen einer Frau beliebt: 10.590 Kommentare über Katja Krasavice enthalten neben Pfirsichen und Auberginen auch die, in dem Kontext ebenfalls beliebten, Zungen bzw. die drei Tropfen. Die 25-Jährige ist für ihre zweideutigen Songs und Inhalte auf Social Media bekannt. Bei Shirin David, die oft mit ihren Kurven reizt, findet man 1.140 solcher Emojis wieder (Platz zwei).Küsse werden gleichermaßen gerne an Katja Krasavice und Shirin David verteilt: In 510 bzw. 339 Kommentaren unter den Beiträgen der beiden Webstars findet man den Kussmund wieder. Auch Neu-Mama Helene Fischer bekommt viele Knutscher von ihren Fans (263).Zwei junge Mütter im GlückBei Germany's Next Topmodel hat es für Rebecca Mir nicht ganz gereicht, dennoch ist ihr der große Durchbruch als Moderatorin gelungen. Auch auf Instagram fliegt ihr jede Menge Glück zu: 1.190 Kleeblätter finden sich unter den Posts des Models wieder. Atemlos und voller Glück durch die Nacht geht es für die zweite Jung-Mama der Promiwelt auf Instagram: 660 Kleeblätter kommentieren die Fans unter den Beiträgen von Sängerin Helene Fischer.Das sind die beliebtesten Emojis auf InstagramIm Hinblick auf die verwendeten Emojis wird eines deutlich: Liebe scheint stärker zu sein als Hass. Lediglich zwei traurig blickende Emojis finden sich in den fünfzig meistgenutzten Emojis wieder. Der Mittelfinger oder der Daumen nach unten sowie das wütende Gesicht landen jenseits der Top 100.Das beliebteste Emoji auf Instagram ist mit 25,3 Prozent das rote Herz. Auch der Smiley mit Herzaugen erfreut sich großer Beliebtheit, der mit 17,1 Prozent den zweiten Rang belegt. Zum Brennen bringen die Influencer ihre Fans ähnlich häufig: 16,9 Prozent aller verwendeten Emojis beinhaltet das lodernde Feuer. Eine oberflächliche Plattform, auf der nur die äußeren Werte zählen? Fehlanzeige! Auch der Humor unter den Promis auf Instagram ist den Fans wichtig, die mit einem Anteil von 6,7 Prozent besonders gerne den Tränen lachenden Smiley in den Kommentaren verwenden. Die Top Fünf komplettieren die klatschenden Hände mit einem Anteil von 4,6 Prozent. 