Bäretswil (ots) -Berufliche Weiterbildungen kosten Bildungswillige Zeit, Arbeit und Geld. Lohnt sich der Aufwand denn?Im November 2021 führten die Bildungsportale Ausbildung-Weiterbildung.ch und Karriere.ch eine Online-Umfrage zum persönlichen Nutzen von beruflichen Weiterbildungen für Erwachsene durch. Ergebnis: Ja!Der Aufwand lohnt sich und der Weiterbildungsnutzen ist hoch. An der Umfrage von Ausbildung-Weiterbildung.ch und Karriere.ch nahmen über elfhundert Absolventinnen und -Absolventen beruflicher Weiterbildungen teil. Beeindruckende 93% der Befragten waren mit ihrer Weiterbildung zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Neben erweiterten Kompetenzen und Wissenszuwachs im beruflichen Bereich sieht die Mehrheit der Befragten zudem einen deutlichen Nutzen bei den persönlichen Kompetenzen wie mehr Sicherheit im Auftreten, bessere Stressresistenz oder mehr soziales Ansehen. Bildungsinteressierte würdigen also nicht nur harte Fakten wie Stufen- und Lohnanstiege, sondern auch Soft Skills, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen.Die detaillierten Studienergebnisse und eine Zusammenfassung finden Sie hier: https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/studie-fuer-weiterbildung-erwachseneStudien-Zusammenfassung (Word-Datei):https://www.karriere.ch/downloads/ratgeber/studien-zusammenfassung.docStudien-Auswertung Summary (PDF-Datei): https://www.karriere.ch/downloads/ratgeber/studienauswertung.pdf