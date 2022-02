Die Aktie des französischen Impfstoff-Newcomers Valenva ist zuletzt spürbar unter die Räder gekommen, zeigt sich nun aber wiedererstarkt. Schon gestern konnte die Aktie merklich zulegen und heute Morgen verbucht der Kurs abermals ein Plus von mehr als drei Prozent. Damit klettert Valneva auf der Handelsplattform Tradegate wieder in den Bereich um 16 Euro. Ist da was im Busch?

Woher kommen auf einmal die Käufer für die Aktie, nachdem es zuvor wochenlang quasi nur nach unten ging? Fakt ist: Valneva wartet nach wie vor auf die Zulassung seines Impfstoffs VLA2001, die aber vermutlich schon in Kürze erteilt werden soll. Gleichzeitig hat Valneva kürzlich gleich mehrere Studien zur hohen Wirksamkeit des Vakzins veröffentlicht. Auch als ...

