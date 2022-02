Objectway, ein globaler Top-100-Anbieter von Bank- und Vermögensverwaltungssoftware, gab heute die Ernennung von Karl im Brahm zum Chief Executive Officer von DIE SOFTWARE Objectway Group bekannt

Karl im Brahm, Objectway CEO DACH region, Group Banking Practice Leader. (Photo: Objectway)

Er wird Mitglied des Management-Teams von Objectway und wird die Expansionsstrategie der Gruppe in der DACH-Region und im europäischen Kernmarkt für Banken entwickeln und umsetzen.

Karl im Brahm bringt mehr als 28 Jahre Erfahrung im Bankensektor mit und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation.

Bevor er zu Objectway kam, hat er das Geschäft der Avaloq Gruppe im deutschen Markt verantwortet. Unter anderem war er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Deutsche Postbank AG sowie Vorstandsmitglied der S Broker AG Co. KG und bei der Deutschen Wertpapier Service Bank AG. Zudem war er in leitender Funktion für deutsche Großbanken in Digitalisierungs- und Vertriebsprojekten tätig.

Mit der Übernahme von DIE SOFTWARE im August 2021 hat Objectway das Angebot von Wealth- und Asset-Management-Lösungen mit einer zuverlässigen und vollständigen Core-Banking-Plattform zur Unterstützung der digitalen Transformation von Privatbanken, Wealth- und Asset-Managern verstärkt und erweitert.

Karl im Brahm wird die Expansion der Objectway-Gruppe in der DACH-Region vorantreiben und das Werteversprechen umsetzen, wonach das digitale und personalisierte Endkundenerlebnis verbessert, die Produktivität des Front-Office gesteigert wird, innovative Investment-Services entwickelt werden sowie Prozessautomatisierung ermöglicht und die operative Skalierbarkeit erreicht wird.

Karl im Brahm kommentierte seine Berufung mit den Worten: "Ich freue mich sehr, zum Objectway-Team zu stoßen und das Wachstum des Unternehmens vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs im Bankensektor voranzutreiben, indem wir neue Technologien implementieren und helfen ihre Kernsysteme zu modernisieren. Kundenzentrierung, durchgängige Prozessdigitalisierung sowie nachhaltige Rentabilität sind die drei wichtigsten Themen auf der Tagesordnung von Bankentscheidern. Und speziell an diesen Punkten setzt das Angebot von Objectway an, um den Banken einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

Luigi Marciano, Objectway Group CEO, fügte an: "Wir sind sehr erfreut, dass Karl im Brahm seine umfassenden Branchenkenntnisse und sein Marktwissen einbringt, um unsere Wachstumspläne voranzutreiben. Der DACH-Markt und das Kernbankensegment sind wichtige Wachstumsfelder für Objectway, und mit seiner Expertise und seinen Führungsqualitäten können wir unsere weitere Geschäftsexpansion beschleunigen und unser Angebot im Bankenbereich auf den Markt bringen."

