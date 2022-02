News von Trading-Treff.de In den vergangenen 2 Handelswochen ging es für die Gemeinschaftswährung EURUSD kräftig bergab. Nach dem ein neues Jahrestief geschrieben wurde, stehen die Zeichen nun auf Erholung. Möglicherweise kann der EURO vor der EZB-Sitzung am Donnerstag eine kleine Rally an den Tag legen. Welche Tradingsetups sich aktuell ergeben, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. Satte Gewinne zum Wochenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...