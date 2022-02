Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag schwungvoll in den zweiten Monat des Jahres und legt auf breiter Front zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag schwungvoll in den zweiten Monat des Jahres und legt auf breiter Front zu. Damit setzt sich der Erholungstrend der vergangenen Tage fort. Nach dem schwachen Start ins Jahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5 Prozent, scheinen zumindest für den Moment die Schnäppchenjäger wieder die Oberhand zu haben. Stark zeigen sich insbesondere UBS...

