Nach dem Durchhänger zu Wochenbeginn geht die Erholung am Kryptomarkt am Dienstag auf breiter Front weiter. Auf 24-Stunden-Sicht notieren am Vormittag alle Top-Coins teils deutlich im Plus. Der Bitcoin legt um gute vier Prozent zu und startet damit einen neuen Ausbruchversuch über die 38.000-Dollar-Marke.Zwar notiert die digitale Leitwährung auch auf diesem Niveau noch rund 44 Prozent unter ihrem Allzeithoch von Anfang November, doch die Hoffnung auf eine nachhaltige Bodenbildung und einen Rebound ...

Den vollständigen Artikel lesen ...