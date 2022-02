DGAP-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: Informationsveranstaltung zum Insolvenzverfahren Green City



01.02.2022 / 10:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Informationsveranstaltung zum Insolvenzverfahren Green City Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. lädt alle von der Insolvenz der Green City AG betroffenen Anleiheinhaber zu einer Informationsveranstaltung ein. Die virtuelle Veranstaltung findet am Donnerstag, den 3. Februar 2022, um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter www.sdk.org/gcwebinar möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Rahmen der Veranstaltung werden Experten der SdK die aktuelle Situation der Green City AG und der für die Anleger wesentlichen Konzerngesellschaften Green City Energy Kraftwerkspark I GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG und Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG darstellen. Ferner wird Herr Rechtsanwalt Michale Siegle einen Ausblick auf das Insolvenzverfahren geben und möglich Handlungsalternativen aufzeigen. Im Anschluss an die Vorträge haben betroffene Anleger die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Betroffene Anleger können sich weiterhin unter www.sdk.org/greencity für einen kostenlosen Newsletter der SdK registrieren. Wir werden hierüber über den Verlauf des Insolvenzverfahrens informieren und bieten darüber hinaus eine kostenlose Vertretung auf den kommenden Gläubigerversammlungen an. München, den 1. Februar 2022

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org

01.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

