Wie erwartet hat die Reserve Bank of Australia auf ihrer heutigen Sitzung die Zinsen unverändert gelassen. Die Notenbank kündigte an, dass sie ihr Programm zur quantitativen Lockerung beenden und der letzte Kauf am 10. Februar 2022 erfolgen werde. Die RBA lehnte es jedoch ab, einen Zeitplan für Zinserhöhungen zu nennen, und wiederholte stattdessen, dass sie in naher Zukunft keine Notwendigkeit für Zinserhöhungen sehe. Die RBA erklärte, sie werde die Zinsen erst dann erhöhen, wenn die Inflation wieder ...

