LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg von Dezember auf Januar um 0,7 Punkte auf 58,7 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Markit verwies auf Zuwächse bei Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung. Zudem hätten sich die teils schweren Lieferengpässe abgemildert./bgf/jsl/eas