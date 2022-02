Wie lässt sich ein vollautomatisiertes Multi-Bank-Forderungsfinanzierungsprogramm im Unternehmen implementieren? Das Praxisbeispiel zeigt, dass es vor allem auf Flexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit ankommt. Die Finanzierungspartner sollten frei wählbar sein und im Wettbewerb zueinanderstehen, um ein attraktives Pricing sicherzustellen. Der Vorteil der vorgestellten Fintech-Lösung ist außerdem eine identische Vertragsdokumentation für alle Partner. Kai Gloystein ist Bereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei der Knorr-Bremse AG und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finance. Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- & Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt rund 29.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Knorr-Bremse weltweit einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro. Tim Kallenborn ist Head of Sales bei CRX Markets und zuständig für die Bereiche Sales, Account Management und Business Development. CRX Markets ist Europas führender Marktplatz für Working-Capital-Finanzierung. Der digitale Marktplatz bringt Unternehmen und Finanzierungspartner zusammen und ermöglicht Working-Capital-Finanzierungen für die Aktiv- und Passivseite der Bilanz. Seit dem Go-live wurden über 15 Milliarden Euro von mehr als 35 Finanzierungspartnern finanziert.