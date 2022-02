München (ots) -PHÖNIX 2022:Kunstpreis für Nachwuchskünstler wird zum 13. Mal vergeben326 Bewerber - 20.000 Euro Preisgeld - Finalisten stehen fest326 Künstler haben sich um den "PHÖNIX 2022 - Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler" beworben. Er ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro ausgeschrieben und damit die am höchsten dotierte Auszeichnung für den Kunstnachwuchs, die von der eurobuch GmbH und Werksviertel-Mitte Kunst in München vergeben wird. Jetzt wurden die zehn Finalisten ausgewählt.Im 13. Jahr des "PHÖNIX - der Kunstpreis für Nachwuchskünstler" sind 326 Bewerbungen eingegangen, die in den vergangenen Wochen gesichtet wurden. Richard von Rheinbaben, Initiator des PHÖNIX: "Der PHÖNIX ist ein Garant für künstlerische Karrieren und ebnet den Start in die internationale Kunstszene und den Zugang zu Galerien."Jetzt stehen die zehn Finalisten fest, aus denen im März 2022 der Preisträger gewählt wird. Es sind: Roswitha Berger-Gentsch (Karlstadt), Laura Eckert (Leipzig), Jachym Fleig (Schönberg), Christin Lutze (Berlin), Gregor Passens (München), Stephanie Marie Roos (Achern), Eilike Schlenkhoff (Wuppertal), Maria Seitz (Köln), Angela Stauber (München) und Kateryna Yerokhina (Berlin).Für die Mitglieder des Kuratoriums wird die Auswahl nicht einfach. Am 23. März 2022 treffen sich Dr. Jörg Restorff, (Kunsthistoriker und Journalist, Berlin), Ursula von Rheinbaben (Künstlerin, Tutzing), Dr. Martina Taubenberger (Künstlerische Leiterin "Werksviertel-Mitte Kunst", München) und Christian Ude (langjähriger Oberbürgermeister, Präsident des Deutschen Städtetages und Leiter des Kulturforums der Sozialdemokratie in München), um den Preisträger 2022 zu küren. Ihr oder ihm wird am 2. Juni 2022 im Zuge einer feierlichen Preisverleihung im Werksviertel in München der PHÖNIX 2022 übergeben.Pressekontakt:Angelika und Arno SchindelSchindelPR016099143907a.schindel@gmx.deOriginal-Content von: SchindelPR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161294/5135547