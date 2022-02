Die Tencent-Aktie (WKN: A1138D) schloss am Montag in New York +5,82% fester bei 62,54 US$. Über Nacht hielt der Kurstrend in Hongkong mit +2,61% an. Der ein oder andere Anleger spekuliert wohl schon auf das Metaverse. Tencent besitzt WeChat, den größten Social-Messaging-Dienst des Landes. 1,25 Milliarden monatlich aktive User nutzen WeChat, auf chinesisch Weixin. Der Konzern verfügt unter anderem auch noch über eine Super-Plattform für Streaming ...

