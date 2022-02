Ludwigshafen (ots) -Plötzliches Jucken der Haut, Rötungen oder eine Entzündung - doch beim Dermatologen ist ständig besetzt oder der nächste freie Termin ist erst in einigen Wochen. Die BKK Pfalz schafft die Lösung mit dem neuen Online-Hautcheck.Rund 30 Tage warten Patient*innen hierzulande auf einen Termin in einer Hautarztpraxis. Doch in der Zwischenzeit verschlimmern sich die Beschwerden meistens noch. Mit der neuen Leistung der freundlichen Familienkasse können Hautärzt*innen über das OnlineDoctor-Portal innerhalb von Minuten online konsultiert werden. Die fachärztliche Einschätzung und Therapieempfehlung erfolgt innerhalb von maximal 48 Stunden. "Viele Hautprobleme können so schnell und einfach digital beurteilt werden", so der BKK Pfalz Abteilungsleiter für Versorgung und Verträge, Marco Vogel. "Die Bildbeurteilung bei Hautärzt*innen ist längst Routine im Praxisalltag und liefert gute Ergebnisse."Es funktioniert ganz einfach: Zuerst erfolgt auf der Website unseres Partner OnlineDoctor die freie Auswahl einer Hautärztin oder eines Hautarztes. Danach können die Symptome beschrieben und drei Fotos der betroffenen Hautstelle hochgeladen werden. Meist schon nach wenigen Stunden kommt die fachärztliche Einschätzung mit konkreter Handlungsempfehlung. Versicherte der BKK Pfalz können den Online-Hautcheck kostenlos in Anspruch nehmen.Weitere Infos: https://www.bkkpfalz.de/highlights/hautcheckDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 170.000 Versicherte.OnlineDoctor ist der führende Anbieter für Teledermatologie in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2016 von dem Dermatologen Dr. Paul Scheidegger und den beiden Health-Business-Experten Dr. Tobias Wolf und Dr. Philipp S. F. Wustrow gegründet. Als exklusiver Partner des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen (BVDD) arbeitet OnlineDoctor aktuell mit rund 400 Hautärztinnen und Hautärztin in Deutschland zusammen. Damit bieten mehr als 10 Prozent aller dermatologischen Praxen den Service an. Weitere Infos: www.onlinedoctor.dePressekontakt:BKK PfalzMartina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120OnlineDoctorAnsprechpartnerin Presse: Christiane Harderschristiane.harders@onlinedoctor.de, Tel: 01789231012Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5135597