Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio hat am Montag einen kräftigen Rebound hingelegt. Nachdem das Papier zuvor enorm unter die Räder gekommen war, kletterte es 17 Prozent nach oben. Nun legt Nio nach und veröffentlichte am Dienstag seine Auslieferungszahlen für Januar 2022.Nio lieferte im Januar 2022 9.652 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 33,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber den Auslieferungen von 10.489 Fahrzeugen im Dezember 2021 entspricht. ...

