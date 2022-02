Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ossiam erweitert das Angebot an Active ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF (ISIN IE00080CTQA4/ WKN A3C7KX) würden Anleger*innen an einer Value-Strategie partizipieren, die einem Sektor-Selektions-Ansatz folge, um unterbewerte Sektoren zu identifizieren. Dabei würden basierend auf konjunkturbereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis, CAPE genannt, und dem Momentum der vergangenen zwölf Monate die vier aussichtsreichsten Sektoren ausgewählt, die sich aus Aktienunternehmen mit Sitz in Europa zusammensetzen würden. ...

