Köln (ots) -Wer vom 28. April bis 7. Mai 2022 eines von rund 90 großen Shopping-Centern in Deutschland betritt, wird garantiert mit einem großen Lächeln empfangen. Anlässlich des 50. Geburtstags der Marke Smiley startet SUPER RTL Licensing als verantwortliche Lizenzagentur gemeinsam mit ECE Marketplaces, der europäischen Marktführerin im Shopping-Center-Bereich, eine außergewöhnliche Markenaktion. Das strahlende gelbe Gesicht ist während des Aktionszeitraums prominent in den teilnehmenden Einkaufszentren von ECE vertreten und lächelt den Besucherinnen und Besuchern beispielsweise in den Mall-Bereichen, auf den Rolltreppen und auf Verkaufsflächen entgegen. Flankiert wird das Branding vor Ort durch umfassende Verkaufs- und Marketing-Maßnahmen sowie in 20 ausgewählten Centern zusätzlich durch den "SmileyWorld Art Trail", einen Kunstpfad mit Smiley-Skulpturen."Smiley ist seit 50 Jahren das Symbol für Optimismus und Lebensfreude schlechthin. Gerade in der heutigen Zeit möchten wir die traditionsreiche und weltbekannte Marke nutzen, um positive Emotionen zu erzeugen. Beim Einkaufen auf Smiley zu treffen, ist ein tolles Erlebnis für Menschen aller Altersgruppen und schafft gleichzeitig neue Impulse für den dort vertretenen Einzelhandel. Zudem zeigt die Aktion auf kreative Weise, was mit Smiley als Marke alles möglich ist", sagt Thorsten Braun, Geschäftsführer von SUPER RTL."Kooperationen mit großen, weltweit bekannten Marken wie Smiley sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vermarktungsstrategie für unsere Center. Als führender Shopping-Center-Betreiber bringen wir die Größe, Relevanz und Menge an attraktiven Standorten für erfolgreiche Markenauftritte mit - und im Gegenzug bieten uns diese Markenpartnerschaften die Möglichkeit, noch mehr Reichweite und Interesse bei unseren Kundinnen und Kunden zu generieren", so Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces.Die zur Markenaktion gehörenden Maßnahmen umfassen eigens gestaltete SmileyWorld-Motive, mit denen die einzelnen Center die Aktion bewerben können. Ansässige Händler erhalten bei Bedarf Unterstützung, zum Beispiel bei der Inszenierung ihrer SmileyWorld-Produkte am PoS. Hier kann die Marke ihre Stärke besonders gut ausspielen, denn Smiley ruft in vielen Menschen ein angenehmes Empfinden hervor, was sich wiederum auf die Kaufbereitschaft auswirkt. Neben dem umfassenden Branding sorgen vor Ort weitere Aktionen und Gewinnspiele dafür, dass die Besucherinnen und Besucher ein Stück des rundum positiven Shopping-Erlebnisses mit nach Hause nehmen können.Für Kunstbegeisterte gibt es in 20 ausgewählten Shopping-Centern bereits im Vorfeld ein besonderes Highlight: den "SmileyWorld Art Trail". Dieser besteht aus Smiley-Skulpturen, die jeweils eine der 27 wichtigsten Emotionen darstellen. So bietet der Kunstpfad einen spannenden Spaziergang durch die menschliche Gefühlswelt, feiert die Bedeutung von Emotionen und sendet zugleich wichtige Impulse für einen achtsamen Umgang miteinander.SUPER RTL ist der führende Content-Anbieter für Kinderunterhaltung in Deutschland. Das Kölner Medienunternehmen verbreitet Inhalte über eigene lineare TV-Sender und digitale Plattformen wie Apps, Webseiten und SVOD. Die Dachmarke TOGGO bündelt unter anderem Serien, Spiele und Events für Sechs- bis 13-Jährige, Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschülern und Kleinkindern. In der Primetime bietet SUPER RTL Erwachsenen ein abwechslungsreiches Angebot aus dem Bereich True Crime sowie Serien, Spiel- und Animationsfilme.Die ECE Marketplaces ist führender Dienstleister in Europa für das Management von Shopping-Centern und bietet umfassende Kompetenz und mehr als 55 Jahre Erfahrung im professionellen Betrieb und der Vermarktung von Einkaufszentren sowie ihrer stetigen Weiterentwicklung zu lebendigen Marktplätzen und attraktiven Stadtquartieren. Als Teil der im Immobilien- und Investmentgeschäft aktiven ECE Group betreut die ECE Marketplaces rund 200 Einkaufszentren in Europa. Jeden Tag besuchen etwa 4 Mio. Kunden die von der ECE betriebenen Center, in denen ca. 20.000 Einzelhandelsmieter auf einer Verkaufsfläche von insgesamt rund 7 Mio. m² einen Jahresumsatz von etwa 22,7 Mrd. Euro erwirtschaften.Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell