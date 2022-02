Laut einer Auswertung der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) sind im Jahr 2021 weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen. Das ist erneut ein Rekordwert. Die meisten neuen Wasserstoff-Tankstellen (89) befinden sich demnach in Asien. Europa liegt mit 37 neuen Wasserstoff-Tankstellen auf Platz zwei, in Nordamerika waren es 13. Die LBST wertet bereits seit 14 Jahren regelmäßig die neuen H2-Tankstellen weltweit aus und stellt sie unter H2stations.org zusammen.Weltweit 685 Wasserstoff-Tankstellen ...

