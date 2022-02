NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,65 auf 2,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Papiere der italienischen Bank entwickelten sich in diesem Jahr bisher überdurchschnittlich, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Bewertung sei gerechtfertigt angesichts der Profitabilität, des Geschäftsmixes und der Kapitalrendite. Er stellt es aber in Frage, ob ein im Februar erwarteter neuer Strategieplan weiteres Kurspotenzial schaffen kann./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 13:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 19:01 / ET



ISIN: IT0000072618

