Schwalbach am Taunus (ots) -Es ist ein friedlicher Sonntag, der ganz im Zeichen der Familienzeit steht. Egal ob daheim, beim Treffen mit Freunden oder auf einem ausgelassenen Spielplatzbesuch - es wird gespielt, gelacht, erkundet. Doch plötzlich kommt es zur Kakastrophe und die schöne gemeinsame Familienzeit wird abrupt unterbrochen.Denn ist die Windel erst einmal ausgelaufen, stehen das Wohlbefinden des Babys sowie die Bewältigung des Schlamassels für Eltern an oberster Stelle. Was sicher vielen Eltern bekannt vorkommt, bestätigt eine europaweite Pampers Studie unter Eltern aus 2021: Mit 45% geben knapp die Hälfte aller befragten Eltern an, mehrfach pro Woche ein Auslaufen der Windel zu erleben. Ab Februar bieten Pampers Pants nun einen nochmals verbesserten Auslaufschutz und gehen damit ganz auf die Bedürfnisse kleiner Wirbelwinde ein. Denn die Pampers Pants bieten durch das neue, innovative Stop & Schutz Täschchen einen extra Auslaufschutz am Rücken und halten so lückenlos dicht - beim Toben ebenso wie nachts, wenn das Bäuchlein beim Verdauen an Umfang verliert.AUS DEM LEBEN ECHTER ELTERN: DIE ANGST VOR DER NÄCHSTEN KAKASTROPHEPampers hört hin und kennt die Herausforderungen des Elternseins: Wöchentlich kommen bis zu 1.200 Familien ins Pampers Forschungszentrum in Schwalbach bei Frankfurt am Main, um die neusten Entwicklungen mit ihren Babys zu testen. Seit nunmehr 45 Jahren arbeitet Pampers daran, den bestmöglichen Auslaufschutz für Babys zu bieten und immer weiter zu verbessern. Eine groß angelegte Pampers-Studie unter 5.500 Eltern in Europa hat gezeigt, welche Sorgen junge Familien umtreiben. Die Angst vor der nächsten Kakastrophe rangierte ganz weit oben: 57% der Eltern befürchten, dass eine stark auslaufende Windel ihr Baby beim Spielen oder Schlafen stören könnte. 45% sind gar besorgt, dass ihr Baby sich unwohl fühlen könnte. Diese Sorge ist oft begründet, mussten 35% der befragten Eltern doch schon einmal das Spiel ihres Babys wegen einer Kakastrophe unterbrechen. Es wird klar: Im schnelllebigen Alltag kommt es Eltern auf Produkte an, die zuverlässigen Schutz und Sicherheit bieten und dafür sorgen, dass sich ihr Baby wohlfühlt.Auch Influencerin Bianca Schmitt (@bianci0409 auf Instagram) und Mama eines knapp 2-jährigen Jungen weiß die Vorzüge der neuen Pampers Pants zu schätzen: "Viele Eltern kennen es nur zu gut, gerade ist noch alles in Ordnung, unsere Kleinen spielen fröhlich und plötzlich ist sie da, die Kakastrophe und beherrscht schlagartig die Situation! Auch ich als Mama musste da schon durch. Wir freuen uns, dass wir nun dank der neuen Pampers Pants mit Stop & Schutz Täschchen bestens vorbereitet sind."75% DER MAMAS UND PAPAS GLAUBEN, DASS EIN HÖHERER AUSLAUFSCHUTZ DAS LEBEN IHRES BABYS VERBESSERTDa bei mehr als der Hälfte (54%) der befragten Eltern die Windel vor allem am Rücken ausläuft, setzt die neue Innovation von Pampers genau hier an: Das neue Stop & Schutz Täschchen ergänzt den Rundum-Auslaufschutz der Pampers Premium Protection und Baby-Dry Pants Windeln. Mit einer taschenähnlichen Funktion bietet es einen extra Auslaufschutz am Rücken. Unterstützt durch den 360° Fit sorgen Pampers Pants so für bis zu 12 Stunden Trockenheit, am Tag und in der Nacht. Pampers Pants lassen sich in einer Bewegung, einfach wie eine Unterhose, anziehen. Durch das flexible Bauchbündchen passen sie sich dabei perfekt an das Babybäuchlein an. Ein Auslaufen - auch über Nacht - wird durch die optimale Passform und doppelte Seitenbündchen verhindert, nun zusätzlich unterstützt durch das innovative Stop & Schutz Täschchen. Zugleich sorgen verbesserte Seitennähte dafür, dass sich die Höschenwindeln nun noch leichter aufreißen und ausziehen lassen - für einen komfortablen Windelwechsel von kleinen Entdeckern.Thomas Fritz, Pants Produktentwickler bei Pampers Deutschland und frischgebackener Papa weiß: "Die Innovation des Stop & Schutz Täschchens wirkt wie eine zusätzliche Barriere im Rückenbereich der Pampers Pants, die hilft, das Auslaufen zu verhindern. Das ist etwas, was viele Eltern kennen und wenn es vorkommt, ist es sehr ärgerlich sowohl für das Baby als auch für die Eltern."WAS SIND DIE VORTEILE DER NEUEN PAMPERS PANTS· Super dicht, super bequem - Tag und Nacht! Dank 360 Fit passen sich die Pampers Pants perfekt dem Babybauch an, machen Bewegungen flexibel mit und halten rundum dicht. Das neue Stop & Schutz Täschchen bietet einen zusätzlichen Auslaufschutz am Rücken.· Leicht zu wechseln bei aktiven Babys. Um die Welt auf eigene Faust zu erkunden, üben Babys fleißig robben, krabbeln und laufen. Zum Anziehen einer Klettwindel hätte man da manchmal gerne drei Arme ... Pampers Pants sind mit nur einer Bewegung an- und ausgezogen - wie Unterhöschen!· Bewährter Rundum-Auslaufschutz. Pampers Pants basieren auf derselben Auslauschutz-Technologie wie Pampers Klettwindeln. Dank Superabsorber im Windelkern, 2-fach verstärkten Sicherheitsbündchen und dehnbaren Bauchbündchen sorgen sie für bis zu 12 Stunden Trockenheit.· Sanfter Schutz für die Kleinen. Pampers Pants gibt es schon ab Größe 3, für Babys ab 6 kg Gewicht. Damit schützen sie bereits in den ersten Monaten so weich und sicher wie Pampers Klettwindeln.· Geschäfte machen wie die Großen. Bereit fürs Töpfchen- training? Pampers Pants eignen sich ideal zur Umgewöhnung, denn sie lassen sich fix wie eine Unterhose hochziehen und im Stehen wechseln. Kleinkinder können dabei schon früh mithelfen - für einen fließenden Übergang.· Das neue Stop & Schutz Täschchen ist ab Februar 2022 bei Pampers Baby-Dry Pants (Größen 3-7) und Premium Protection Pants (Größen 4-6) erhältlich.Ueber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der staerksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und fuehrenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Laendern taetig. 