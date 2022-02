Der schwedische Sportwagenherstellers Koenigsegg hat einen selbst entwickelten Elektromotor sowie eine E-Antriebseinheit vorgestellt. Der Elektromotor namens Quark erzeugt 250 kW und bis zu 600 Nm Drehmoment - bei nur 30 Kilogramm Gewicht. Das Layout des E-Motors bezeichnet Koenigsegg in der Mitteilung als "Raxial Flux"-Technologie, also eine Mischung aus Axialfluss- und Radialfluss-Motor. Der in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...