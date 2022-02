Daten der Krypto-Plattform BISON geben Aufschluss über das Interesse am Kryptohandel in Deutschland Berlin, 1. Februar 2022 - BISON, die Plattform für den unkomplizierten und zuverlässigen Handel von Kryptowährungen, hat erstmals den Krypto-Atlas veröffentlicht. Er gibt Einblicke, wie es um das Interesse am Kryptohandel in Deutschland steht. Hierfür wurden interne Daten von BISON anonymisiert ausgewertet. Um ein umfassendes Bild der Krypto-Investitionen in Deutschland zu erhalten, wurden zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...