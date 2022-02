Im Jahr 2021 sind weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen - so viele wie nie zuvor. Mit 89 neuen Stationen führt Asien die aktuelle Auswertung von H2stations.org an, gefolgt von Europa mit 37 neuen Stationen. In Nordamerika wurde im vergangenen Jahr 13 neue Wasserstoff-Tankstellen eröffnet. Rund um den Globus - genauer gesagt in 33 Ländern - befinden sich derzeit 685 Wasserstoff-Tankstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...