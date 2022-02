In einem Podcast gibt Astronaut Victor Glover dem US-Schauspieler Tom Cruise bisher unbekannter Einblicke in das Leben in Raumanzügen, auf der ISS und den Flug mit der Dragon-Rakete von SpaceX. Um den Schauspieler auf seine Zeit im Weltraum vorzubereiten, hat der Astronaut Victor Glover mit Tom Cruise auf der "Extreme Medicine"-Konferenz ein Gespräch geführt. Die Nasa hat die Frage-und-Antwort-Session nun als Podcast veröffentlicht. Das Transkript verrät einige Details aus dem Leben auf der ISS und den Schwierigkeiten damit. Cruise soll in diesem Jahr mit SpaceX ins All reisen, um ...

