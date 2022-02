Amsterdam (www.fondscheck.de) - ETFs konnten 2021 ihren Siegeszug in Deutschland fortsetzen, so die Experten von ING Deutschland.Deutsche Privatanleger hätten per Ende 2021 fast 150 Mrd. EUR in ETFs gehalten. Dies vergleiche sich mit knapp 100 Mrd. EUR im Vorjahr. Mehr als die Hälfte des Vermögens würden dabei aktuell Direktbanken (81 Mrd. EUR) verwalten. Das Gesamtvolumen, das in Deutschland in ETFs investiert sei (private und institutionelle Investoren), stamme fast ausschließlich aus Aktien-ETFs (93 Prozent). Das seien einige Ergebnisse einer Untersuchung der ING Deutschland und Barkow Consulting auf Basis der Auswertung von Daten der EZB, der Deutschen Bundesbank, des BVI, extra ETF und eigener Recherchen. ...

