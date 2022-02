Wien (www.fondscheck.de) - Die Fidelity-Fondsbank FFB stellt ihr Führungsteam im Vertrieb neu auf: Alexandra Weck ist ab 15. Februar "Head of Adviser Distribution" bei der Fondsplattform und Depotbank, wie diese in einer Pressemitteilung schreibt, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer neuen Rolle solle sie die Vertriebsaktivitäten der FFB mit Finanzintermediären weiter stärken und vor allem digitale Geschäftsmodelle weiter ausbauen. Sie werde dabei eng mit FFB-Geschäftsführer Peter Nonner zusammenarbeiten, der weiterhin die strategischen Kundenbeziehungen zu Vertriebspartnern verantworten werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...