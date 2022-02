Google verpasst Gmail einen neuen Look. Davon profitieren zunächst aber nur zahlende Kund:innen. Wer den kostenpflichtigen Cloud-Dienst Google Workspace einsetzt, wird Gmail schon bald in einem ganz neuen Look erleben können. Die neue Ansicht bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, an einem zentralen Ort zwischen Anwendungen wie Gmail, Chat und Meet zu wechseln. Die linke Seitenleiste enthält große Symbole für Mail, Chat, Spaces und Meet. Außerdem werden die zuletzt verwendeten Chats am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...