Bei Atrium Real Estate findet voraussichtlich am 18. Februar das Delisting an den Börsen Amsterdam und Wien statt. Grund ist die Verschmelzung auf die Mutter Gazit Globe. Seitens Atrium heißt es: "Nach Abstimmung mit Euronext Amsterdam wird das Delisting von Atrium von der Euronext Amsterdam so bald wie möglich nach dem Closing stattfinden. Darüber hinaus wird Atrium nach Wirksamkeit der Verschmelzung die erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen der Wiener Börse nicht mehr erfüllen, was dazu führt, dass die Wiener Börse das Delisting der Atrium-Aktien veranlassen wird. Da das Closing am 18. Februar 2022 stattfindet, wird das Delisting von beiden Börsen voraussichtlich mit 18. Februar 2022 erfolgen. Es wird erwartet, dass der Handel mit Atrium-Aktien an den Börsen drei ...

