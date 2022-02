Hier ist, was Sie am Dienstag, den 1. Februar wissen müssen: Die Abwärtskorrektur beim Greenback scheint am Dienstag für eine weitere Sitzung festzustehen, wobei der US Dollar Index (DXY) die negative Stimmung der ersten Wochenhälfte beibehält. Die Etappe nach unten beim Greenback kam zustande, nachdem der Index am vergangenen Freitag bei 97,50 ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...