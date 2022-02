Die australische Zentralbank hat am Dienstag ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,1% belassen und ihre Anleihekäufe in Höhe von 275 Mrd. AUD (194,40 Mrd. $) wie erwartet beendet. Die Händler waren jedoch enttäuscht, weil die Erklärung die Marktwetten auf eine baldige Zinserhöhung zurückgedrängt hat. In der Erklärung wurde betont, dass die Beendigung ...

