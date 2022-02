Kann Infineon die Prognosen der Analysten übertreffen? Nur noch zwei Tage und Anleger wissen mehr. Der Chiphersteller legt am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2021/22 (Ende 30. September) vor. Infineon dürfte dabei weiter von einer hohen Nachfrage profitieren.Der Konzern rechnet zum Start in das Geschäftsjahr 2021/22 erneut mit einem starken Geschäft. So wird beim Umsatz ein Wert von rund drei Milliarden Euro erwartet, also ähnlich viel wie auf dem hohen Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...