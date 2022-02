GR Silver Mining meldet neueste Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko, die das Potenzial für eine Vergrößerung der Ressource im Gebiet San Marcial deutlich machen. Die Intervalle kamen auf bis zu 1 Kilogramm Silber je Tonne Erz.

GR Silver Mining: Vergrößerung der Ressource im Fokus

GR Silver Mining (0,32 CAD | 0,22 Euro; CA36258E1025) setzt die Serie an guten Bohrergebnissen fort. Nun meldeten die Kanadier Untertage-Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt in Mexiko. So kam man im Zielgebiet San Marcial auf 38 Meter mit 299 g/t Silber, einschließlich eines Abschnitts von 2,1 Meter mit 1.091 g/t Silber sowie eines weiteren Abschnitts mit 1.002 g/t Silber über 3,5 Meter (zu den Details). Das ist mehr als ein Kilo Silber auf eine Tonne Erz. Die Mineralisierung begann ab einer Tiefe von 154 Metern abwärts. Die Analyseergebnisse stammen vom vierten Bohrloch eines insgesamt acht Bohrlöcher umfassenden Programms und weisen auf eine Erweiterung des Mineralkörpers in der ...

