Per Stand Februar 2022 verwaltet 21Shares mehr als zwei Milliarden Dollar in 26 Kryptowährungs-ETPs und 87 Notierungen.Zürich - Die 21Shares AG gibt die Lancierung drei neuer Krypto-ETPs auf Basis von Aave, Chainlink und Uniswap an der Börse BX Swiss bekannt. Der Schweizer ETP-Anbieter setzt damit die Erweiterung seines umfangreichen Produktportfolios fort. Aave (ISIN: CH1135202120, Ticker: AAVE BW) ist mit seinem quelloffenen, non-custodial (Nutzung von private keys, die beim Nutzer selbst verleiben)...

