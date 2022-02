DJ Visueller Meilenstein erreicht. Erstes Video vom TUGA EV veröffentlicht!

Visueller Meilenstein erreicht. Erstes Video vom TUGA EV veröffentlicht! Die Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y), das mit seinem neuen Elektrofahrzeug-Typ, dem TUGA EV, Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität bietet, freut sich bekannt zu geben, dass das erste Video des voll funktionsfähigen Prototypen des TUGA EV veröffentlicht wurde.

Nachdem der erste sehr wichtige Schritt in der Fahrzeugentwicklung abgeschlossen wurde, freut sich das Unternehmen diesen Meilenstein mit seiner wachsenden Zahl von Unterstützern teilen zu können. Das kurze Video zeigt natürlich den TUGA EV in Aktion, man gewinnt aber auch schnell einen Eindruck davon, mit welcher Begeisterung das Tuga-Team arbeitet und die Herausforderungen der Zukunft in Sachen urbaner Mobilität gemeistert hat. Die Konstrukteure und die Chassis- und Antriebstechniker in Michigan konnten in Zusammenarbeit mit dem Fertigungsteam von "VANGEST S.A." (Portugal) ein komplettes Multi-Karosserie-Sortiment liefern, das die geplanten modularen Konfigurationen TUGA One, TUGA Deliver und TUGA Commuter umfasst.

"Wir sind sehr stolz darauf, so viel in so kurzer Zeit erreicht zu haben", so César Barbosa, VP und Mitbegründer des Unternehmens. "Für mich persönlich ist es immer aufregend mitzuerleben, wie eine Vision in die Realität umgesetzt wird und es braucht wirklich die Leistung eines ganzen Teams, um dies zu schaffen. Ich möchte allen Beteiligten danken, aber wir müssen pragmatisch sein und auch erkennen, dass dies erst der Anfang ist, zwar ein großartiger, aber vor uns allen liegt noch viel Arbeit." So "techt" das E-Mobil der Zukunft: Der Tuga EV ist ein rein elektrisches, dreirädriges Fahrzeug, das mit einer innovativen, erweiterbaren Hinterachse als Standardfahrwerk und austauschbaren Upgrades ausgestattet ist, um so eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern, die beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsgebiete auftreten. Mit dem TUGA EV plant das Unternehmen, Transport und digitale Konnektivität in einer fortschrittlichen Mobilitätslösung für urbane Fahrzeuge zu kombinieren: Ein effizientes urbanes Pendlerfahrzeug, das auf einer flexiblen, modularen Plattform basiert, die für den Pendler-, Ride-Share-, Auslieferer-, Taxi-, Miet- und Freizeitmarkt konfiguriert werden kann.

Aufgrund des modularen Prinzips eröffnen sich dem Unternehmen mehrere Verkaufszyklen - Modularität, Software-Updates, Abonnementgebühren, neue Karosserieformen, Farben, Accessoires und Partner-Support-Netzwerk. Hier "fährt" also riesiges Potenzial zur Generierung fortlaufender Einnahmen. Das modular konfigurierbare Auto für die Smart City ist heißer Anwärter für den Posten des Game-Changers auf dem Mobilitätsmarkt. Die softwarebasierte "Digital-to-Automotive-Lösung" ist reif für die Zukunft und perfekt geeignet für die individuelle Fortbewegung auf kurze Distanzen. Solche zukunftsfähigen Elektrofahrzeuge sind insbesondere in großen Städten und Metropolen zwingend erforderlich.

Ross Plummer, Marketingleiter von TUGA Innovations, kommentiert: "Dieses Video ist der Ausgangspunkt, von dem aus wir in den kommenden Monaten unsere Branding- und digitalen Strategien entwickeln und aktivieren wollen. Das Konzept bietet so viel Stoff, dass wir uns sehr darum bemüht haben, einige aktuelle Aufnahmen zu veröffentlichen, die den TUGA in Aktion zeigen, sowie die Begeisterung und Energie des Unternehmens. Im Namen des gesamten Teams freuen wir uns daher, unser Video heute vorzustellen."

Das Video von TUGA Innovations ist ab sofort verfügbar unter: https://tugainnovations.com/video-01

John Hagie, CEO von TUGA Innovations, sagte: "Was für ein tolles Gefühl, unser Konzept in Aktion zu erleben. Während des Rollouts zeigte der TUGA alle von uns erwarteten Fahreigenschaften und bot ein sehr gutes Maß an Komfort und Agilität. Wir treten nun in die nächste Entwicklungsphase ein und stellen die Plattform mehreren ausgewählten Entwicklungspartnern vor. Unsere unmittelbaren Pläne umfassen weitere Engineering-, Test- und Marketingmaßnahmen, darunter die Ausstellung des TUGA in unseren Büros vor den Toren Lissabons, Portugal."

In diesem Zusammenhang möchte das Unternehmen darauf hinweisen, dass es unter dem Tickersymbol "TUGAF" die Genehmigung für die Notierung an den OTC-Märkten in den USA erhalten hat und bei der Depository Trust Company (DTC) eine Genehmigung für die automatisierte Wertpapierabwicklung beantragt hat.

Early Adopters erzielten bereits ein reges Investitionsinteresse

Aktuell sind die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) und im deutschen Freiverkehr notiert und können spesengünstig direkt an Deutschen Börsen / Handelsplätzen gekauft werden. Besonderer Vorteil des Unternehmens ist die Modularität des E-Mobiles und damit ein exorbitantes Potenzial zur Generierung fortlaufender Einnahmen über mehrere Verkaufszyklen. Da sich die Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y) so nachhaltig und zukunftsorientiert positioniert hat, scheint das Upside-Potential insbesondere im Mitbewerbervergleich, gerade besonders aussichtsreich zu sein. Ob als Spekulations- oder Anlageobjekt, wer jetzt in das Unternehmen einsteigt, dürfte die besten Aussichten haben, um die höchsten Wachstumsraten zu generieren. Auf dem aktuellen Niveau dürften die Aktien noch deutlich unter Wert zu haben sein. Hier sollte man also so schnell wie möglich einsteigen und mitfahren, denn der Tuga EV, mit seiner Modularität und seiner softwarebasierten "Digital-to-Automotive-Lösung", könnte der Game-Changer auf dem Mobilitätsmarkt der Zukunft werden.

Über das Unternehmen

Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y) bietet Lösungen für die urbanen Mobilitätsherausforderungen der Zukunft mit einer neuen Art von Elektrofahrzeug. Das Proof-of-Concept des Unternehmens ist sicher, stilvoll und ist speziell für städtische Flottenbetreiber und moderne Pendler auf der ganzen Welt entwickelt worden.

Das multinationale Unternehmen wurde in Portugal konzipiert, in Kanada inkubiert, in den USA entwickelt und wird für die erste Herstellung seines Elektrofahrzeuges und den Vertrieb in Kalifornien entwickelt. Das Unternehmen vereint jahrelange Design- und Fertigungskompetenz mit einer Vision für eine bessere Transportzukunft und Mobilität.

Das Geschäftsmodell beinhaltet gerade bereits erlebnisorientierte Pre-Sales-Möglichkeiten: Mit der App-gesteuerten Konnektivität können Benutzer die Vorteile und Funktionen von Tuga erleben, eine Probefahrt buchen, sich für ein Mietprogramm anmelden, Anpassungs- und Nachsorgeoptionen verwalten und von speziellen Rabatten und Paketen für frühe Pre-Sales-Buchungen profitieren.

Tuga bietet urbane Mobilität mit globaler Reichweite.

Dank der innovativen Modularität der Fahrzeuge, können Besitzer während der gesamten Lebensdauer die Vorteile mehrerer Fahrzeugstile, Funktionen und regelmäßig aktualisierter Funktionen genießen. Um die Entwicklungskosten zu minimieren und die Margen in Zukunft zu maximieren, soll die Produktion weltweit in der Nähe der Märkte erfolgen, wo die Nachfrage am höchsten ist. Damit kann die Produktion der Fahrzeuge weltweit ausgelagert, lizenziert und hochgefahren werden. Dieses Unternehmensprogramm, das sogenannte "Aftercare", bietet unabhängigen Servicebetreibern Zugang zum lizenzierten Tuga-Network. Zertifizierte Schulungen und Teilelieferungen ergänzen Vertriebsempfehlungen und Marketingunterstützung im Rahmen eines "Netzwerk-Incentive-Programms".

Ende des letzten Jahres begann das Unternehmen den Handel seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Handelssymbol "TUGA", Anfang dieses Jahres wurden die Aktien auch im deutschen Freiverkehr notiert. Der Zugang zu den öffentlichen Märkten ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung der strategischen Pläne des Unternehmens, da er dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, potenziell Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen zu erhalten. Disclaimer

