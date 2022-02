ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A14KN47 CLOCKCHAIN AG 01.02.2022 DE000A3MQC96 CLOCKCHAIN AG 02.02.2022 Tausch 100:1

KYG3002T1013 Elife Holdings Ltd. 01.02.2022 KYG3002T1195 Elife Holdings Ltd. 02.02.2022 Tausch 5:1

